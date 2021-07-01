الأمن الروسي: القضاء على خلية تابعة لمنظمة إرهابية أوكرانية

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من قطع نشاط خلية أخرى تابعة لمنظمة"إم كي يو" الأوكرانية للنازيين الجدد.

وذكرت المخابرات الروسية، أنها اعتقلت سبعة أشخاص من أعضاء المنظمة في مدينة بيلغورود.

وتعتبر الهيئات الأمنية الروسية المختصة، أن هؤلاء المعتلقين، متورطون في الدعاية للنازية الجديدة والترويج للقتل الجماعي.

ووفقا للمعطيات العملياتية الميدانية، كان المتطرفون يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة ضد رجال الشرطة والمدنيين في روسيا.

وأثناء التفتيش، عثر رجال الأمن على قطع من السلاح، وكذلك على مواد تشير إلى استعدادهم لتنفيذ هجمات مسلحة. كما تم العثور في مقر إقامة أحدهم على مختبر لإنتاج المخدرات.

وسيتم التحقيق مع المعتقلين وفقا لمادة "نشر الكراهية والدعوة لتنفيذ أعمال إرهابية" ومادة "تبرير الإرهاب"، من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

في الربيع الماضي، اعتقلت المخابرات الروسية، حوالي ثلاثين عضوا من منظمة "MKU". وجرت عمليات الاعتقال في مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف، وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا وبوشينو، وبيريسلافل-زالسكي وفورونيج وياروسلافل.

المصدر: نوفوستي