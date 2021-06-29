السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور "دلتا+" من فيروس كورونا في البلاد

أكدت السلطات الصحية الروسية رسميا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها أول إصابة بسلالة "دلتا+" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في روسيا.

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وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، إن الجهات المعنية حللت بشكل دقيق المعطيات التي وردت الأسبوع الماضي حول رصد مصابة بهذه السلالة، مبينة: "تم تأكيد هذه المعلومات، الحديث يدور بالفعل عن نسخة دلتا+".

وأوضحت بوبوفا أن السيدة المصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا أصيبت بشكل خفيف من المرض "وكل شيء انتهى جيدا بالنسبة لها".

وشددت المسؤولة الروسية على ضرورة تنفيذ عمليات التحصين الجماعي في ظروف الانتشار المكثف للسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وتعتبر "دلتا+" نسخة أخطر من سلالة "دلتا" المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتعد هذه السلالة، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

المصدر: وكالات روسية