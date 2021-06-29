 
مباشر

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور "دلتا+" من فيروس كورونا في البلاد

أخبار روسيا

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور
Reuters NIAID-RML
عناصر لفيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpzm

أكدت السلطات الصحية الروسية رسميا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها أول إصابة بسلالة "دلتا+" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في روسيا.

إقرأ المزيد
الصحة العالمية حول سلالة
الصحة العالمية حول سلالة "دلتا+" المتحورة من كورونا: الوضع مقلق

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا، إن الجهات المعنية حللت بشكل دقيق المعطيات التي وردت الأسبوع الماضي حول رصد مصابة بهذه السلالة، مبينة: "تم تأكيد هذه المعلومات، الحديث يدور بالفعل عن نسخة دلتا+".

وأوضحت بوبوفا أن السيدة المصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا أصيبت بشكل خفيف من المرض "وكل شيء انتهى جيدا بالنسبة لها".

وشددت المسؤولة الروسية على ضرورة تنفيذ عمليات التحصين الجماعي في ظروف الانتشار المكثف للسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وتعتبر "دلتا+" نسخة أخطر من سلالة "دلتا" المستجدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" وتم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتعد هذه السلالة، حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة بها.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا