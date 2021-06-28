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روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد عابر للقارات

أخبار روسيا

روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد عابر للقارات
Reuters
صورة من الأرشيف
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أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، عن نجاح تجربة إطلاق أحدث صاروخ عابر للقارات من القاعدة الفضائية التابعة لوزارة الدفاع في منتصف الشهر الجاري. 

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، أن الصاروخ العابر للقارات طوره معهد موسكو للهندسة الحرارية التابع لـ"روسكوسموس"، وتم إطلاقه بنجاح مطار بليستسك الفضائي.

وقالت الوكالة إنها لم تحصل حتى الآن على تعليق رسمي من معهد موسكو للهندسة الحرارية الذي عمل على تطوير الصاروخ.

المصدر: تاس

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