روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والوفيات تحت الـ600

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تراجعت حصيلة الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى ما تحت عتبة الـ600.

وأعلنت غرفة العلميات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها 599 وفاة و20538 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 619 وفاة و21665 إصابة في اليوم السابق.

ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6723 حالة) ومقاطعتها (2608 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1298 حالة).

وتماثل 12728 مريضا خلال اليوم الأخير في روسيا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و451291 إصابة جديدة بالفيروس، منها 133282 حالة وفاة و361295 حالة نشطة وأربعة ملايين و956714 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 148.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 501 ألف منها خلال آخر 24 ساعة.

وشهدت روسيا في الفترة الأخيرة ارتفاعا حادا في وتيرة تفشي كورونا، ما دفع عددا من أقاليم البلاد على رأسها موسكو إلى فرض التطعيم الإلزامي لبعض الفئات الاجتماعية.

المصدر: RT