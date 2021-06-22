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بوتين: سنوات الحرب الرهيبة محفورة في ذاكرة الأجيال

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بوتين: سنوات الحرب الرهيبة محفورة في ذاكرة الأجيال
Sputnik
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يوم بداية الحرب الوطنية العظمى لا يزال يتردد صداه سخطا وحزنا في قلوب جميع الأجيال، وتلك السنوات الرهيبة محفورة في الذاكرة.

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وقال بوتين في مراسم إحياء الذكرى 80 لبدء الغزو النازي في الحرب الوطنية العظمى: "اليوم ثقيل ومأساوي،  قبل 80 عاما بدأت الحرب الوطنية العظمى. كبر أحفاد أولئك الذين في عام 1941، من الدقائق الأولى لهجوم النازيين الغادر، وقفوا مثل جدار للدفاع عن وطنهم".

وشدد بوتين على أن "الحزن في قلوب جميع الأجيال، ويغطي الألم على المصائر المشلولة حياة الملايين. لأن معاناتهم في تلك السنوات الرهيبة حُفرت بكل معنى الكلمة في ذاكرتنا.

وتحيي روسيا اليوم الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى، لغزو جحافل النازية للاتحاد السوفيتي  يوم 22 يونيو 1941.

المصدر: نوفوستي

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