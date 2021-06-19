بوتين: حزب "روسيا الموحدة" أظهر قابليته للتجدد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أظهر قابليته للتجدد المستمر ومسؤوليته وروحه الوطنية.

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وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الـ 20 لحزب "روسيا الموحدة" في موسكو، اليوم السبت، قال بوتين إن الحزب يقوم بدور هام في "جعل المجتمع يلتف حول الأجندة الوطنية".

في الوقت نفسه، أشار رئيس الدولة إلى أن من نصيب الحزب الحاكم أن "يلصق" به لا محالة أشخاص عشوائيون بل وغير نزيهين أحيانا، داعيا "روسيا الموحدة" إلى الحرص على "عدم التكبر والتغطي بالقشرة البيروقراطية".

المصدر: "تاس"