كيف تعمل المجموعة الطبية العسكرية الروسية في سوريا؟

تحتفل روسيا بـ"يوم العاملين في المجال الطبي"، وخلاله تواصل الطواقم الطبية في روسيا وخارجها عملها الدؤوب بدون أي تقاعس أو تهاون.

وحتى في هذا اليوم، تواصل المجموعة الطبية العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، نشاطها بما في ذلك تنفيذ التدريبات المختلفة.

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يقول تقرير أعدته قناة "زفيزدا" الروسية: لا يزال الوضع متوترا في العديد من المناطق بشمال سوريا وهذا يعني أنه قد تظهر في أي لحظة الحاجة لعمل الطاقم الطبي الروسي. بعد سماع صفارات الإنذار يقوم عناصر المجموعة خلال 3 ثوان بخلع الرداء الطبي الأبيض وارتداء السترة الواقية من الرصاص وحمل السلاح مع حقيبة الأدوية والمعدات الطبية.

وينقل التقرير عن دميتري كوتين طبيب العيون في الطاقم الطبي العسكري في قاعدة حميميم، إنه اعتاد على مثل هذه التدريبات لأنها تعتبر من روتين خدمة الطبيب العسكري الروسي.

ويضيف كوتين: "أنا قبل كل شيء عسكري وضابط، وفقط بعد ذلك طبيب يجب أن يقدم المساعدة. نحن على استعداد دائم لحمل السلاح، إذا لزم الأمر، والدفاع".

ونوه الطبيب بأن العمل في قاعدة حميميم لا يتوقف بتاتا. والأطباء العسكريون هنا ليسوا استثناء. كل الظروف متوفرة هنا لتقديم أي مساعدة طبية في أي وقت من اليوم. ويعمل ضمن المجموعة العسكرية الروسية أطباء من مختلف الاختصاصات بما في ذلك العيون والأذن والأنف والحنجرة، وهناك معدات وأجهزة فحص وتشخيص طبية حديثة وكذلك أقسام للإسعاف والعناية المشددة والجراحة.

وتقول أناستاسيا بولوتنيكوفا رئيسة الممرضات في الوحدة الطبية، إن العمل في سوريا يترافق ببعض الصعوبات، لكنها رغم ذلك طلبت 4 مرات تمديد فترة عملها في القاعدة الجوية.

وتقوم المجموعة الطبية الروسية، كذلك بتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين وخاصة في المراكز السكنية التي دمرتها الحرب. وعند ظهور صعوبة في تشخيص المرض، هناك إمكانية الحصول استشارة أفضل المتخصصين من أكاديمية كيروف الطبية العسكرية، وذلك عبر الإنترنت.

المصدر: قناة زفيزدا +RT