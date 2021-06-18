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أنهار يالطا تخرج عن ضفافها وشلالات الأمطار تتواصل فوق أراضي القرم

أخبار روسيا

أنهار يالطا تخرج عن ضفافها وشلالات الأمطار تتواصل فوق أراضي القرم
Sputnik
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قال مصدر في مديرية الأرصاد الجوية في القرم، إن منطقة يالطا شهدت خلال 6 ساعات هطول المعدل الشهري من الأمطار.

وأضاف المصدر: "في الفترة من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، شهدت المنطقة هطول 42 ملم من المطر. وبلغ هذا المؤشر في منطقة أي بيتري حدود 84 ملم، وهذا أكثر من المعدل الشهري الذي يبلغ عادة 72 ملم".

وغمرت المياه المباني السكنية والطرق في يالطا، بسبب هطول الأمطار لفترة طويلة. وغمرت المياه كذلك جميع المعابر في المدينة، وفاضت مياه نهر فودوبادنايا وخرجت من على ضفافه.

وتشارك خدمات الطوارئ في المنطقة، في إزالة عواقب هذه الظواهر الطبيعية، وحثت السلطات السكان المحليين والزوار على البقاء في منازلهم.

ويستمر هطول الأمطار في مدن يالطا، وألوشتا، وسيمفيروبول، وسيفاستوبول، وإيفباتوريا. ووفقا للتوقعات، سيتوقف المطر في النصف الثاني من يوم الجمعة.

المصدر: وكالات

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