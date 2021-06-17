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الخارجية الروسية تعلن عدد الأمريكيين في السجون الروسية

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الخارجية الروسية تعلن عدد الأمريكيين في السجون الروسية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن 17 مواطنا أمريكيا يقبعون في السجون الروسية على خلفية جرائم مختلفة.

وقالت زاخاروفا لقناة RTVI التلفزيونية: "عدد الأمريكيين في السجون الروسية 17 شخصا فقط، وبينهم من يحملون الجنسية الروسية أيضا".

وأشارت إلى أنه "في الوقت ذاته يوجد حوالي 100 روسي في السجون الأمريكية".

وبين الأمريكيين في السجون الروسية، بول ويلان المحكوم بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، حيث أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقاله في موسكو نهاية عام 2018.

وتم بالجرم المشهود القبض على ويلان الذي يحمل جنسية الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا وبريطانيا.

وحسب شقيقه، فإن "بول جندي سابق في مشاة البحرية وجاء إلى موسكو لحضور حفل زفاف صديق له".

كما حكم على الطالب الأمريكي تريفور ريد في روسيا بالسجن 9 سنوات، حيث تشاجر في الشارع مع امرأتين، ووصلت دورية شرطة إلى مكان الحادث فيما لم يهدأ ريد.

وقرر رجال الشرطة اصطحابه إلى المخفر، إلى أنه قاومهم واعتدى على سائق سيارة الشرطة.

المصدر: "نوفوستي"

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