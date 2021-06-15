الكرملين: لا خطط لتوقيع وثائق مشتركة في ختام القمة الروسية الأمريكية

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف غدا الأربعاء.

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ورد بيسكوف بنفي على سؤال عما إذا اتفق الطرفان على توقيعهما أي بيانات مشتركة في أعقاب قمتهما.

وفي وقت سابق، أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين الروسي والأمريكي حول موضوع صدور وثائق ختامية بعد قمة بوتين - بايدن.

وأضاف أوشاكوف أن مسؤولين بوزارة الخارجية الروسية يتباحثون حول هذا الموضوع مع نظرائهم الأمريكيين، وأن الأمر سيتضح مساء الثلاثاء.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"