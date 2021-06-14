بوتين: روسيا لا تعتبر الصين تهديدا لها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تعتبر الصين تهديدا بالنسبة لها رغم تعزيز بكين قدراتها العسكرية.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها اليوم الاثنين عبر موقع الكرملين، ردا على سؤال حول العسكرة الصينية قرب حدود روسيا الشرقية: "النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليها تكمن في أنه جرت خلال العقود الأخيرة إقامة علاقات شراكة استراتيجية بيننا وبين الصين لم يتم تحقيقها سابقا في تاريخ بلدينا. هناك مستوى كبير للثقة المتبادلة والتعاون في كل الاتجاهات بينها السياسة والاقتصاد ومجال التكنولوجيا والتعاون العسكري التقني".

وأضاف بوتين: "لا نعتقد أن الصين تمثل تهديدا لنا. إنها بلد صديق. وهي لا تعلننا عدوا كما فعلت الولايات المتحدة. ألا تعرفون أي شيء عن ذلك؟".

وتابع: "ثانيا، الصين دولة ضخمة وقوية يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار شخص، وأصبح الاقتصاد الصيني أكبر من الأمريكي من حيث تعادل القدرة الشرائية، كما احتلت الصين المركز الأول العام السابق من حيث مستوى التبادل التجاري مع أوروبا بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى الموقع الثاني".

واستطرد بوتين بالقول أن "الصين تتطور. وأفهم أن مواجهة تنطلق معها، نحن نرى ذلك، والكل يفهمون هذا الأمر"، متسائلا: "ما هو الداعي للاختباء والتخوف من هذه المسائل؟".

وأكد في هذا الصدد أن تطور الصين لا يثير تحفظ الروس، مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي الدفاعي لموسكو يقع على مستوى عال جدا، و"الأهم هو طابع ومستوى علاقاتنا مع الصين".

كما اعتبر الرئيس الروسي أنه لا يوجد أي سبب لتشعر روسيا بقلق من زيادة الصين عدد حاملات طائراتها إلى 4، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال تمتلك حصيلة أكبر بكثير من هذه السفن.

المصدر: RT