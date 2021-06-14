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إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (فيديو)
RT
إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
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أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية أن 6 أشخاص أصيبوا نتجية حريق في محطة وقود في نوفوسيبيرسك.

وقالت أجهزة الطوارئ في نوفوسيبيرسك إن خزانات الوقود السائل انفجرت نتيجة الحريق.

وقد تم نقل 4 أشخاص من المصابين، عاملين في محطة الوقود واثنين من رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغت مساحة الحريق 800 متر مربع وصنفت درجة خطورة الحريق بالمرتفعة، هذا ولا تزال أجهزة الإطفاء تعمل للسيطرة عليه وإخماد النيران.

المصدر: تاس

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