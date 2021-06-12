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تشديد إجراءات مكافحة كورونا في موسكو بعد رصد ارتفاع في عدد الإصابات

أخبار روسيا

تشديد إجراءات مكافحة كورونا في موسكو بعد رصد ارتفاع في عدد الإصابات
Sputnik Evgeny Biyatov
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، عن تشديد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بعد رصد ارتفاع في عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في المدينة في الأيام الأخيرة.

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وفي مدونة له أشار سوبيانين إلى أن عدد الإصابات الجديدة في موسكو عاد خلال الأسبوع الأخير إلى أقصى حده، مضيفا أن السلطات سجلت حالات خطيرة لدى أشخاص مسنين، بل ولدى شباب أيضا.

وقال عمدة العاصمة إنه وقع مرسوما من شأنه كبح جماح انتشار المرض. وأشار إلى أن من أبرز الإجراءات الجديدة لمكافحة الجائحة هو إعلان الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري أيام عطلة، مع الحفاظ على دفع رواتب الموظفين، على أن تشمل "العطلة الطويلة" بالتالي 9 أيام (من 12 حتى 20 يونيو).

كما أوصى المرسوم أرباب العمل بتحويل ما لا يقل عن 30% من موظفيهم إلى نظام العمل عن بعد، على أن يشمل هذا النظام أيضا جميع الموظفين ذوي أعمار ما فوق 65 سنة والمصابين بأمراض مزمنة، باستثناء متلقي التطعيم ضد كورونا.

ومن الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المرسوم فرض قيود على زيارة حدائق الحيوانات، وغرف الأطفال، وقاعات الطعام العامة، ومنع تنظيم فعاليات مسلية في ملاه ليلية وبارات ومطاعم في أوقات الليل.

ودعا سوبيانين مجددا أبناء موسكو إلى أخذ التطعيم ضد "كوفيد-19"، على اعتبار هذا الإجراء وسيلة وحيدة لتحقيق مناعة القطيع، التي ستبقى المدينة من دونها معرضة لفرض قيود صحية من حين لآخر.

المصدر: وكالات روسية

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