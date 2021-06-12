روسيا.. فيروس كورونا يفشل خطط تنظيم مسيرات "الفوج الخالد" في يونيو

اضطر منظمو حملة "الفوج الخالد" لإلغاء خطط تنظيم مسيرات تذكارية في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لاندلاع الحرب الوطنية العظمى، بسبب زيادة وتيرة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الرئيسة المشتركة للهيئة المركزية لحركة "فوج روسيا الخالد" الاجتماعية، يلينا تسوناييفا، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم السبت، أن حركتها لن تقدم طلبا لتنظيم أي مسيرات بصيغة تقليدية في يونيو الجاري.

وقالت: "القيود لا تزال قائمة، ونراقب تطورات الوضع في موسكو، حيث ارتفع عدد الإصابات بكورونا، ولم يرفع عمدة المدينة القيود. لذلك للأسف سنتذكر في 24 يونيو عرض النص،ر لكن دون تنظيم أي مسيرات على الأرجح".

وأوضحت تسوناييفا أن حركتها لا تنوي تنظيم بهذه المناسبة مسيرات مماثلة في مدن روسية أخرى أيضا.

وكان من المفترض أصلا أن تنظم مسيرات "الفوج الخالد" في مختلف مدن روسيا في 24 يونيو، بعد يومين من الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، إذا تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

ونظمت مسيرة "الفوج الخالد" في عيد النصر على النازية (التاسع من مايو) هذا العام بصيغة افتراضية.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل السلطات الصحية الروسية لليوم الثالث على التوالي أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ فبراير.

المصدر: "إنترفاكس"