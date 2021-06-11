البرهان يهنئ بوتين بالعيد الوطني لروسيا

بعث رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الجمعة برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني لروسيا، متمنيا للشعب الروسي "دوام التطور والنماء".

وأعرب البرهان في برقيته عن رغبة السودان حكومة وشعبا في "دفع آفاق التعاون الثنائي وتقوية العلاقات بين السودان وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

وتحتفل روسيا بالعيد الوطني "يوم روسيا"، يوم 12 يونيو، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1990، اعتمد المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إعلان سيادة الدولة لروسيا، الذي أكد على المساواة في الحقوق لجميع المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة، ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضرورة التوسع الكبير في حقوق الجمهوريات والمناطق والمقاطعات والأقاليم المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، في 12 يونيو 1991، أجريت أول انتخابات رئاسية مباشرة في تاريخ روسيا، وانتخب بوريس يلتسين أول رئيس للبلاد.

المصدر: "سونا" + وكالات