روسيا: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في حالة غير طبيعية

أكد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن العلاقات بين موسكو وبروكسل تمر بحالة غير طبيعية وهناك توجه نحو تدهورها.

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وقال تشيجوف، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة: "بالطبع تمر علاقاتنا بحالة غير طبيعية، وللأسف هناك توجه نحو تدهورها اللاحق".

واعتبر أن استئناف القمم بين روسيا والاتحاد الأوروبي أمر ممكن نظريا، لكنه أوضح: "آمل في أن نعود إلى ذلك عاجلا أو آجلا، لكن من الواضح أن ذلك لن يحدث اليوم أو غدا".

وتشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة على رأسها الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، وكذلك مسألة المعارض المعتقل، ألكسي نافالني، واتهامات التشيك إلى موسكو بشأن الانفجارات في مستودع ذخائر بمدينة فربيتيتسيه عام 2014.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"