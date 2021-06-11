روسيا تجري مناورات عسكرية في القرم

بدأ طيران أسطول البحر الأسود الروسي، بالتعاون مع فوج الصواريخ المضادة للطائرات، مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم، في ضوء الدخول المتوقع لسفينة مدمرة أمريكية إلى البحر الأسود.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الجمعة: "وفقا لخطة التدريب العسكري بدأت وحدات فوج الصواريخ المضاد للطائرات التابع لأسطول البحر الأسود تدريب تنفيذ المهام المشتركة في منطقة الرحلات الجوية المكثفة. وتجري فعاليات التدريب العسكري في مناطق مطارات مرابطة طائرات الطيران البحري ووسائل الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود".

ودقق البيان أن المناورات المشتركة مع فوج الصواريخ تشارك فيها الطائرات من طراز "سو-24 أم" و"سو-24 أم أر" و"سو-30 أس أم" و"أن-26" و"بي-12"، والمروحيات. وتشارك في هذه المناورات نحو 15 وحدة من معدات الطيران، وزهاء 50 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة.

وأضاف أن المناورات تهدف إلى التدريب على العمل لتماسك أطقم وبطاريات الفوج أثناء تنظيم الدفاع عن مرافق البنية التحتية الهامة وصد الهجوم الجوي لعدو مفترض.

المصدر: نوفوستي