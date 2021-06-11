شرطة موسكو توقف رساما قام بمحاكاة عملية انتحاره بطلق ناري في الساحة الحمراء

أوقفت الشرطة الروسية رساما وناشطا أطلق النار بأعيرة غير قتالية، في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، اليوم الجمعة.

وحسب تقارير صحفية، جاء الرسام ومنظم المزادات، بافيل كريسيفيتش، اليوم، إلى الساحة الحمراء بمسدس وأطلق عيارين ناريين بالذخيرة الصوتية غير القتالية في الهواء، ثم أطلق عيارا ثالثا على نفسه لمحاكاة عملية الانتحار، وذلك "احتجاجا على التضييق على حرية التعبير في روسيا"، كما قيل.

وألقت الشرطة القبض على الرسام فورا.

وأكد المحامي، سيرغي تيلنوف، لوكالة "نوفوستي" أن كريسيفيتش نقل إلى مركز للشرطة، موضحا أنه يمثل مصالح صحفية اعتقلت أيضا في موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية عن رفع دعوى جنائية بحق الرسام بتهمة إثارة الشغب.

وكان كريسيفيتش قد دبر في الأشهر الأخيرة أكثر من حملة مثيرة للجدل، مثل محاكاة صلب المسيح أمام مقر لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، وتم اعتقاله لفترات وجيزة في تلك القضايا.

المصدر: وكالات