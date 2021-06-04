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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس

أخبار روسيا

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس
Sputnik Vitaly Ankov
"ميغ 31" الروسية - أرشيف
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أكد الأسطول الشمالي الروسي، أن طائرة تابعة له من طراز "ميغ 31" رافقت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية في منطقة بحر بارنتس.

وأشارت قيادة الأسطول في بيان لها، إلى أن "طائرة الدورية التابعة لسلاح الجو الأمريكي "P-8A بوزيدون" كانت على مقربة من الحدود الروسية.

وأضاف: "بعد تحويل الطائرة العسكرية الأجنبية لمسارها بعيدا عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها".

وتابع: "طيران المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يسمح بانتهاك الحدود الروسية".

المصدر: "إنترفاكس"

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