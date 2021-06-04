الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تحت الـ9 آلاف لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 8947 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8933 إصابة أمس الخميس و8832 إصابة الأربعاء)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2817 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 377 حالة وفاة (مقابل 393 وفاة أمس)، فيما تماثل 8530 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و108129 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 123037 حالة وفاة و264580 حالة نشطة وأربعة ملايين و720512 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 139.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 392 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT