تركيب وعاء أول مفاعل في محطة "أكويو" للطاقة النووية

أُنجزت في موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل (RPV) التابع لوحدة الطاقة رقم 1، بذلك تم الانتهاء من إحدى المراحل الرئيسية في تجميع المعدات الأساسية.

وقبل تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول تم تركيب جهاز "الماسك الأساسي" للمفاعل أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) في وحدة الطاقة الأولى، واكتملت أعمال صب الخرسانة في أساس عناصر هيكل الدعم الرئيسي لمبنى المفاعل، وتم تجهيز وعاء المفاعل بـهيكل خاص يضمن "الحماية الجافة" للمفاعل بالإضافة إلى عزل الجزء الأسطواني لوعاء المفاعل حراريا. وقبل تركيب وعاء المفاعل بفترة وجيزة، تم وضع الحلقة الداعمة السفلى التي تحمل الوزن الرئيسي لهيكل المفاعل.

وتطلبت أعمال التركيب إجراء أعمال تمهيدية لإعداد الطرق الداخلية في موقع بناء المحطة لنقل وعاء المفاعل إلى موقع وحدة الطاقة الأولى، تمثلت في ملء وتسوية الطرق على كامل طولها، وذلك لتمكين منصة خاصة ذات عجلات محملة لوعاء المفاعل من المرور بسهولة انطلاقا من موقع التخزين المؤقت للمعدات حتى وصولها إلى موقع بناء وحدة الطاقة رقم 1. من ثم نُقل وعاء المفاعل البالغ وزنه 330 طنا وقطره 4.5 أمتار وارتفاعه 12 مترا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، لرفعه فوق حجرة المفاعل وتركيبه في مكانه داخل عمود المفاعل، وذلك باستخدام رافعة مجنزرة متحركة موديل Liebherr LR 13000 ذات قدرة رفع تصل إلى 3 آلاف طن.

وقال سيرغي بوتسكيخ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة "أكويو نوكلير"، مدير محطة "أكويو" النووية: "يعد تركيب وعاء ضغط المفاعل في وحدة الطاقة الأولى أحد الأهم الأحداث خلال مرحلة البناء هذا العام. في 21 أبريل، قمنا بتركيب الحلقة الداعمة التي يُضع وعاء المفاعل عليها، وهي تمثل أحد العناصر الهيكلية للمفاعل وتكمن وظيفتها في تثبيت وإبقاء وعاء المفاعل في مكانه لمنع انحرافه لا أفقيا ولا رأسيا عند تعرضه للأحمال. واليوم أنجزنا تركيب وعاء المفاعل في مكانه وفقا للتصميم. أود أن أشير إلى أن الفريق المسؤول عن تركيب المعدات وإدارة الرافعات قام بعمل ممتاز، خاصة علما أن تركيب وعاء المفاعل هي عملية تتطلب أكبر قدر من الدقة حيث لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى من الانحراف الأفقي المسموح به عند تركيب الوعاء عُشر المليمتر. سيتيح لنا الانتهاء من أعمال تركيب وعاء المفاعل المضي قدما في تشييد عمود المفاعل".

وجرت أعمال تركيب وعاء المفاعل تحت إشراف من قبل مسؤولين من هيئة الرقابة النووية التركية (NDK) ، وخبراء من شركة "Assystem" الفرنسية للخدمات الهندسية بصفتها منظمة مستقلة للرقابة الإنشائية في إطار المشروع، وممثلين عن شركة "غيروبرس" الروسية للتصاميم (مصمم محطة أكويو النووية)، بالإضافة إلى خبراء من شركة "أ. ي. م. تكنولوجيس" المصنعة لوعاء المفاعل.

وجرى تركيب وعاء المفاعل باستخدام تقنية Open Top حيث تم تثبيته في مكانه عبر الفتحة العلوية في الجزء الأسطواني لمبنى المفاعل، ما أتاح الجمع بين أعمال البناء والتركيب بأفضل طريقة ممكنة وبالتالي البدء في تجميع وتركيب المعدات وخطوط الأنابيب قبل الانتهاء من صب خرسانة الأرضيات. وسبق أن استخدمت هذه التقنية بنجاح في العديد من مشاريع بناء محطات للطاقة النووية في الصين واليابان وبلغاريا وروسيا وأظهرت نجاعتها، بما في ذلك أثناء إنشاء وحدات الطاقة في محطة "ليتيتغراد -2" الكهروذرية المجهزة بمفاعلات VVER-1200 . وسيتم اللجوء إلى تقنية Open Top مجددا في مراحل البناء التالية خلال تركيب مولدات البخار ومعوضات الضغط ومضخات الدوران الرئيسية وغيرها من المعدات التكنولوجية الرئيسية الخاصة بمباني المفاعلات في محطة "أكويو" النووية.

إثر تركيب وعاء المفاعل النووي سيشرع عمال البناء في صب خرسانة عمود المفاعل وتركيب المحامل الخاصة بمكونات أنبوب التدوير الرئيسي (MCP) ومولدات البخار. وبعد تركيب مولدات البخار وأغلفة مضخة توريد المفاعل، سيكون من الممكن الشروع في أعمال لحام MCP الرابط بين المعدات الرئيسية للدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.

وقد أوصل وعاء المفاعل التابع لوحدة الطاقة الأولى إلى موقع بناء محطة "أكويو" عن طريق البحر في نوفمبر 2020. وبعد تفريغ السفينة المحملة لوعاء المفاعل في محطة الشحن الشرقية بموقع بناء "أكويو" نقل الوعاء إلى موقع تخزين المعدات حيث خضع لإجراءات التفتيش عند دخوله الموقع والتي أكدت سلامته وأنه يتمتع بجودة عالية.

المكتب الإعلامي لشركة "أكويو نوكلير"