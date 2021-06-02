مصر.. مصرع سيدة روسية وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بطريق القطامية - السخنة

لقيت امرأة روسية مصرعها، وأصيب 11 آخرون بينهم 7 روس في حادث تصادم بين باص لنقل الركاب وسيارة في طريق القطامية - السخنة في مصر، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بميني باص وذلك على مسافة 5 كيلو قبل بوابة رسوم طريق القطامية - السخنة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن سيارة ملاكي تسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح، اصطدمت بالباص الذي يتبع لشركة سياحة، ويستقله عدد من السياح الذين يحملون الجنسية الروسية.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة روسية الجنسية، وإصابة 11 آخرين بينهم 7 روس الجنسية و4 مصريين، وجرى نقل المصابين للمستشفى الأميري في السويس، إذ رفع مدير المستشفى درجة الاستعداد لاستقبال المصابين مع استدعاء الأطباء من الراحات وتجهيز غرف العمليات لعلاج الحالات التي تحتاج تدخل جراحي.

المصدر: "صدى البلد"