بوتين يقترح على لوكاشينكو السباحة في البحر

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، الذي يزور حاليا مدينة سوتشي جنوب الطرف الغربي لروسيا، السباحة في البحر الأسود.

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وقال بوتين خلال استقباله لوكاشينكو، اليوم الجمعة: "الطقس كما ترون جيد في سوتشي، ويمكننا السباحة".

ورد الرئيس البيلاروسي على هذا المقترح قائلا: "بكل سرور".

وتابع بوتين أن "البحر يزداد دفئا"، معتبرا أن هذا الجانب من اللقاء "سيسهم كذلك في تحقيق النتيجة".

وشكر لوكاشينكو بوتين على دعوته "الإنسانية" لزيارة روسيا يوم الجمعة بالذات، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح له بالسباحة في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات روسية