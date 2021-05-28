 
مباشر
عاجل
الأسد في كلمة للسوريين بمناسبة فوزه: ما قمتم به لم يكن مجرد احتفالات بل كان تحديا لأعداء الوطن

بوتين يقترح على لوكاشينكو السباحة في البحر

أخبار روسيا

بوتين يقترح على لوكاشينكو السباحة في البحر
Sputnik Михаил Климентьев
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو (سوتشي، 28 مايو 2021).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qi52

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، الذي يزور حاليا مدينة سوتشي جنوب الطرف الغربي لروسيا، السباحة في البحر الأسود.

إقرأ المزيد
بوتين خلال لقاء لوكاشينكو: الأوضاع حول حادث هبوط طائرة
بوتين خلال لقاء لوكاشينكو: الأوضاع حول حادث هبوط طائرة "Ryanair" انفجار عاطفي

وقال بوتين خلال استقباله لوكاشينكو، اليوم الجمعة: "الطقس كما ترون جيد في سوتشي، ويمكننا السباحة".

ورد الرئيس البيلاروسي على هذا المقترح قائلا: "بكل سرور".

وتابع بوتين أن "البحر يزداد دفئا"، معتبرا أن هذا الجانب من اللقاء "سيسهم كذلك في تحقيق النتيجة".

وشكر لوكاشينكو بوتين على دعوته "الإنسانية" لزيارة روسيا يوم الجمعة بالذات، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح له بالسباحة في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا