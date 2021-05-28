بوتين خلال لقاء لوكاشينكو: الأوضاع حول حادث هبوط طائرة "Ryanair" انفجار عاطفي

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن الأوضاع حول حادث هبوط طائرة شركة "Ryanair" في مينسك واعتقال أحد ركابها "انفجار عاطفي".

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وقال بوتين خلال استقباله لوكاشينكو في سوتشي، اليوم الجمعة: "شكرا على قدومكم (إلينا) كما كنا متفقين على ذلك، قبل (اندلاع) هذه الدورة الجديدة من... الانفجار العاطفي".

وأضاف الرئيس الروسي: "هناك مواضيع كثيرة أخرى يجب علينا أن نتحدث عنها بدل هذه الأحداث".

وأعاد بوتين إلى الأذهان حادث إجبار طائرة الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليز، على الهبوط عام 2013 في فيينا نظرا للاشتباه بأنها كانت تقل العميل السابق في الاستخبارات الأمريكية المطلوب لدى سلطات بلاده، إدوارد سنودن.

وقال في هذا السياق إنه "تم في حينه إجبار طائرة الرئيس البوليفي على الهبوط. وتم إخراج الرئيس من الطائرة، ولم يحدث أي شيء، كان هناك هدوء"، ورد الرئيس البيلاروسي: "نعم، بالضبط".

وهبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "Ryanair" الإيرلندية كانت تنفذ رحلة من أثينا إلى فيلنيوس يوم 23 مايو بطريقة اضطرارية في مينسك بسبب بلاغ حول وجود متفجرات على متنها لم يتم تأكيده لاحقا.

وخلال وقوف الطائرة في مطار مينسك اعتقلت السلطات البيلاروسية مؤسس قناة "Nexta" في تطبيق "تيليغرام"، المعارض رومان بروتوسيفيتش، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في العالم الغربي، فيما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تحليقات الطائرات البيلاروسية عبر أجواء دول التكتل.

المصدر: وكالات