بيسكوف: الكرملين سيعلن قراره بشأن لقاء بوتين - بايدن قريبا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة الروسية ستعلن قريبا قرارها بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

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وكان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي أفاد أمس الاثنين بأن اللقاء الذي أجراه سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف مع مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان كان هاما في طريق التحضير لعقد القمة الروسية الأمريكية، مضيفا أن موعدها ومكانها سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق.

وخلال موجز صحفي قال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان تصريح باتروشيف هذا يعني موافقة موسكو على عقد القمة: "سأمتنع في المرحلة الحالية عن أي تعليقات حول هذا الموضوع، وسنصدر إعلانا بهذا الشأن عما قريب".

المصدر: "نوفوستي"