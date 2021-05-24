دراسة أرجنتينية: لقاح "سبوتنيك v" أثبت فعاليته في محاربة فيروس كورونا المتحور في البرازيل

أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وفقا لدراسة أجراها باحثون في الأرجنتين، أن لقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا فعال للغاية في محاربة الفيروس المتحور الذي اكتشف في البرازيل.

وقال الصندوق في بيان له إن "الدراسة أكدت أن المناعة التي تم تطويرها لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ" سبوتنيك v" قادرة على تحييد السلالة البرازيلية من الفيروس بعد تلقي جرعتين، وحتى بعد تلقي الجرعة الأولى".

وأظهرت الدراسة التي أجراها "معهد الدكتور فانيلا لعلم الفيروسات" التابع للجامعة الوطنية (UNC) في الأرجنتين، استجابة مناعية قوية ضد الفيروس المتحور في البرازيل لدى أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك v".

ووفقا للدراسة، التي استشهد بها صندوق الاستثمارات الروسي، فقد طور 85.5 ٪ من الأفراد الذين تلقوا اللقاح الروسي أجساما مضادة للفيروس المتحور في البرازيل في اليوم الـ14 بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشارت إلى أن هذا المعدل ارتفع إلى ما يقرب من 100٪ بحلول اليوم 42 ، بعد تلقي الفرد كلتا الجرعتين.

وقال روجيليو بيتزي، عميد كلية العلوم الطبية بجامعة كارولينا الشمالية، في تصريح لوكالة "رويترز" إن "دراسة المعهد أظهرت أن اللقاح الروسي نجح في تثبيط الفيروس المتحور في البرازيل".

وأضاف: "النتائج ممتازة...اللقاح يعمل مع هذه السلالة".

وانتشر الفيروس المتحور "P1" في البرازيل وجميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وتسبب بارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير.

ووجد العلماء في البرازيل أن طفرات الفيروس المتحور يمكن أن تجعله أكثر مقاومة للأجسام المضادة، مما يثير القلق الدولي بشأن قدرته على جعل اللقاحات أقل فعالية.

المصدر: "رويترز"