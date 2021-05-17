درحة الحرارة في موسكو تحطم رقما قياسيا

يتوقع أن تحطم درجة الحرارة في العاصمة الروسية اليوم رقما قياسيا مُسجلا في هذا اليوم قبل 60 عاما. وستشهد موسكو درجة حرارة تصل إلى 29 درجة فوق الصفر، وفي ضواحيها 30 درجة.

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وسترتفع درجة الحرارة مطلع اليوم في موسكو إلى +17، فيما تصل بعد الظهر إلى + 31، وهذا الرقم أعلى بـ 7 درحات مئوية قياسا حتى بمعيار شهر يوليو، وتحطم درجة الحرارة بالتالي الرقم القياسي المسجل في عام 1897.

وقد أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسية بالفعل عن "المستوى البرتقالي" لخطر الطقس في العاصمة.

المصدر: نوفوستي