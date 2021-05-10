مقاتلات "سو 27" روسية تعترض طائرات "ميراج" فرنسية فوق البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا أن مقاتلات "سوخوي-27" اعترضت مقاتلات "ميراج-2000" تابعة للقوات الجوية الفرنسية فوق البحر الأسود، دون الإشارة لعدد طائرات الجانبين.

وجاء في بيان عن المركز الروسي: "في الـ10 من مايو الجاري رصدنا فوق المياه الدولية في البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من أجواء روسيا".

وأضاف: "ولمنع انتهاك حدودنا، حلقت مقاتلات "سو–27" بأوامر صدرت عن ضباط الدفاع الجوي للقوات الروسية وقوات الدفاع في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وتابع: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية التي تبين أنها طائرات "ميراج 2000" التكتيكية تابعة للقوات الجوية الفرنسية، ورافقتها فوق البحر الأسود".

وقال: "تحليق المقاتلات الروسية تم حسب القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي بما لم يسمح بانتهاك أجوائنا".

المصدر: "نوفوستي"