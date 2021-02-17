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روسيا تعلن عن اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود

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روسيا تعلن عن اعتراض مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود
Sputnik
مقاتلتان فرنسيتان من طراز "ميراج 2000" فوق البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اثنتين من مقاتلاتها من طراز "سو-27" اعترضتا اليوم الأربعاء مجموعة من طائرات حربية فرنسية قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة أن الرادارات الروسية رصدت اليوم مجموعة من الأهداف الجوية فوق المياه الدولية في البحر الأسود كانت تقترب من حدود البلاد.

وأشار المركز إلى أن المقاتلتين الروسيتين التابعتين لقوات المنطقة الجنوبية العسكرية أقلعتا بهدف التعرف على هذه الأهداف ومنعها من اختراق حدود البلاد، حيث تبين أن هذه المجموعة تضم ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وهي مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة وقود من طراز "بوينغ كيه سي-135".

وذكر البيان أن المقاتلتين الروسيتين واكبتا الطائرات الفرنسية خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود ثم عادتا إلى قاعدتهما بعد أن ابتعدت هذه الطائرات عن الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي

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