احتفالات عيد النصر في الشرق الروسي

شارك أكثر من ألف عسكري في الاستعراض الذي أقيم اليوم الأحد 9 مايو في ذكرى النصر على النازية، في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

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ووفقا لحكومة إقليم بريمورسكي، فقد بدأ الاستعراض في فلاديفوستوك حسب التقليد بأداء أغنية "الحرب المقدسة".

وشارك في الاستعراض أكثر من 1600 عسكري، بينهم 1200 جندي من أسطول المحيط الهادئ، بما في ذلك كتيبة ضباط مقر أسطول المحيط الهادئ وتشكيلات تابعة لمختلف القوات والطيران البحري وقوات الأسطول الساحلي.

تضمنت القافلة الآلية 61 قطعة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" و"أوسا"، وأنظمة القذائف الساحلية من "باستيون"، وأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير إس-1" المضادة للطائرات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "BTR-82A"، ومدافع هاوتزر، وعربات مدرعة "تيغر"، ومركبات دعم تقني.

وشارك أكثر من 1.6 ألف عسكري في الاستعراض الذي أقيم في مدينة أوسوريسك الواقعة أيضا في إقليم بريمورسكي، حسبما أفادت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.

На Дальнем Востоке прошли парады Победыhttps://t.co/dQeEdgG5nmpic.twitter.com/elh6f2KZMe — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021

المصدر: وكالات