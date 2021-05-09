روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية

تحيي روسيا اليوم 9 مايو الذكرى الـ76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وبهذه المناسبة تقام استعراضات عسكرية في العاصمة موسكو والعديد من المدن الروسية.

ويشارك نحو 12 ألف جندي وحوالي 200 قطعة من الآليات العسكرية في استعراض النصر في موسكو، وستحلق في سماء العاصمة والساحة الحمراء 76 طائرة حربية ومروحية.

ويبدأ العرض بمرور 10 دبابات "تي-34" الأسطورية التي اشتهرت كأفضل دبابة في زمن الحرب العالمية الثانية.

كما ستشهد الساحة الحمراء أحدث المعدات العسكرية البرية والجوية الروسية، منها دبابات "تي-14 أرماتا" و"تي-90 بروريف"، ومدافع الهوتزر ذاتية الحركة" كواليتسيا أس في"، ومركبات المشاة القتالية "كورغانتس" وناقلات الجنود المدرعة "بوميرانغ".

وسيتم أيضا عرض الروبوتات الضاربة "أورانوس" وأنظمة الصواريخ الاستراتيجية "يارس" المزودة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ومن المخطط أن يختتم الاستعراض بتحليق الطيران الحربي، لكن هذا يتعلق بالأحوال الجوية في موسكو، وحذر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس من أن سوء الطقس قد يؤثر على الفعاليات الجوية من الاستعراض العسكري.

ومساء اليوم ستشهد مدن روسية كثيرة إطلاق ألعاب نارية احتفاء بذكرى النصر العظيم.

المصدر: وكالات