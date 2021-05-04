أنقرة: وزيرا الخارجية والسياحة يعتزمان زيارة موسكو لإجراء محادثات

أفاد السفير التركي لدى روسيا، محمد سمسار، بأن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ووزير السياحة محمد نوري آرصوي يستعدان لزيارة موسكو في مايو لإجراء محادثات بشأن الوضع الوبائي.

وقال سمسار في حديثه مع وكالة "تاس" إن الوزيرين ينويان إجراء الزيارة "في مواعيد مناسبة للجانب الروسي، من أجل تهدئة مخاوف زملائهما الروس وتقديم المعلومات اللازمة حول الوضع الوبائي".

وأضاف: "السياحة مجال تعاون بين تركيا وروسيا يقوم على المنفعة المتبادلة... أريد أن أوضح أننا في تركيا منفتحون على التعاون، ونبذل قصارى جهدنا لتطوير علاقاتنا في هذا المجال واستضافة ملايين المواطنين الروس الذين يرغبون في الاسترخاء في تركيا، كما في السنوات السابقة، في أفضل الظروف وأكثرها صحة وأمانا".

يذكر أن السلطات الروسية حدّت من الرحلات الجوية نحو تركيا اعتبارا من 15 أبريل وحتى 1 يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "تاس"