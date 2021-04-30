لأول مرة في البحر الأسود.. الطراد موسكو يطلق صواريخ "فولكان" المجنحة

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي بأن الطراد الصاروخي "موسكو" أطلق لأول مرة صاروخا مجنحا مضادا للسفن في البحر الأسود، وأصاب هدفا سطحيا على مدى 30 كيلومترا.

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وقال الأسطول في الإفادة الصحفية إن " طراد أسطول البحر الأسود الصاروخي "موسكو" قام لأول مرة في التاريخ الحديث، بإطلاق صاروخ من طراز فولكان في حوض البحر الأسود".

وذُكر أن عملية الإطلاق الصاروخي نفذت على هدف بحري يحاكي سفينة معادية، وأصاب الصاروخ الهدف في نطاق التدريب البحري على مسافة 30 كيلومترا.

وأوضحت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أنه لضمان السلامة، جرى إغلاق المدى البحري والمنطقة المائية المجاورة التي تم فيها إطلاق الصاروخ أمام الملاحة، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 20 سفينة حربية وسفينة دعم تابعة لأسطول البحر الأسود في إغلاق المنطقة.

وأشار قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأدميرال إيغور أوسيبوف، إلى أن الإطلاق الصاروخي اختباري، مضيفا أن هذا التشكيل البحري يتم إدخاله في قوة الاستعداد الدائم، وهو على استعداد لأداء المهام الموكلة إليه.

ونشر أسطول البحر الأسود مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ من الطراد موسكو، ويُظهر إطلاق صاروخ مجنح من قاذفة باستخدام معززي دفع يعملان بالوقود الصلب من زوايا مختلفة.

المصدر: نوفوستي