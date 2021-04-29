روسيا.. قوات مشاركة في اختبار الجاهزية القتالية تعود إلى قواعدها

عادت قوات المنطقتين العسكريتين الغربية والشرقية الروسيتين وأسطول الشمال، التي شاركت في اختبار الجاهزية القتالية، إلى قواعد مرابطتها الدائمة.

وأكد قائد قوات المنطقة العسكرية الغربية ألكسندر جورافليوف خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع القوات المشاركة في اختبار الجاهزية عادت إلى قواعدها، إلا قافلة واحدة التي لم يختتم سحبها من ميدان "مولينو" بعد.

من جهتهما، أبلغ قائدا المنطقة الشرقية وأسطول الشمال رئيس الأركان بإتمام عودة القوات إلى قواعدها.

وعادت الفرق الـ 7 والـ 76 والـ 98 لقوات الإنزال الجوي إلى القواعد في نوفوروسيسك وبسكوف وإيفانوفو، بعد مشاركتها في تدريبات في القرم، التي شملت أكثر من 10 آلاف فرد و1200 قطعة معدات.

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بدوره، أشار غيراسيموف إلى أنه بشكل إجمالي شارك في اختبارات الجاهزية في موسم الشتاء أكثر من 300 ألف عسكري و35 ألف قطعة من المعدات، وشاركت فيها أيضا 180 سفينة وزورقا ونحو 900 طائرة، بما في ذلك 15 طائرة بعيدة المدى.

وجدير بالذكر أن تدريبات القوات الروسية واختبار جاهزيتها القتالية في القرم وبالقرب من الحدود الغربية لروسيا أثار قلقا لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو وأوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تحركات القوات المسلحة الروسية داخل أراضي روسيا تعتبر شأنا داخليا ولا تهدد أحدا.

المصدر: "إنترفاكس"