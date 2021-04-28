لافروف: روسيا ستعلن عن قائمة الدول غير الصديقة قريبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة الروسية ستعلن قريبا عن قائمة الدول غير الصديقة التي تعتزم موسكو اتخاذ إجراءات الرد على ممارساتها تجاه روسيا.

وقال لافروف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية ردا على سؤال بشأن موعد نشر القائمة: "أعتقد أن ذلك سيحدث قريبا".

وأضاف الوزير قوله: "تم تكليف الحكومة بتنفيذ مهام محددة، والمعايير التي نعمل بناء عليها واضحة. وبالتالي أعتقد أن الانتظار لن يكون طويلا".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما حول "اتخاذ إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية" تجاه روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا وطردها 10 دبلوماسيين روس.

وردت روسيا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

المصدر: نوفوستي