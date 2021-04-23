روسيا تضع قائمة بالدول "غير الودية" والإجراءات ضدها

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي "بتبنّي إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية" تجاه روسيا.

وبموجب المرسوم، الذي تم نشره على موقع الكرملين يوم الجمعة، كلف الرئيس الحكومة الروسية بتحديد "قائمة الدول غير الودية التي ستتخذ تجاهها هذه الإجراءات".

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وينص المرسوم على فرض القيود أو الحظر الكامل على إبرام البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية للدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا، عقودا مع الأشخاص الموجودين على أراضي روسيا وتوظيف العاملين على أراضي روسيا.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة عدد الأشخاص الذين سيتاح لتلك الدول التعاقد معهم، وتفسخ العقود التي ستتجاوز العدد المحدد.

ويهدف المرسوم "إلى حماية مصالح وأمن روسيا"، ويعتبر ساريا من تاريخ نشره.

المصدر: وكالات