الكرملين يسمي شرطا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

ذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تحسين علاقات موسكو مع واشنطن يتطلب وجود إرادة سياسية متبادلة.

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وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، قال بيسكوف ردا على سؤال عمن يجب أن يخطو الخطوة الأولى على طريق تحسين العلاقات وما يمكن أن تكون مثل هذه الخطوة: "هناك حاجة إلى إرادة سياسية متبادلة. لقد أظهر الرئيس (فلاديمير) بوتين مرارا إرادته السياسية، وقال إننا مهتمون بتحسين واستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت موسكو قد فعلت من جانبها كل ما بوسعها للانتقال إلى الحوار، قال بيسكوف: "موسكو لم تفعل شيئا من شأنه أن يضر بعلاقاتنا.. موسكو لم تكن البادئ في زيادة هذه العلاقات سوءا وإيصالها إلى ما هي عليه الآن".

وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء حوار لا تتطابق مع أفعالها الحقيقية التي تضر بالعلاقات الثنائية.

المصدر: "نوفوستي"