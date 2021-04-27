الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق وسلوفاكيا بعد طرد دبلوماسيين روس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا في الـ28 من أبريل على خلفية طرد دبلوماسيين روس من هذه الدول.

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وفي 23 أبريل أعلنت دول البلطيق الثلاث طرد عدد من الدبلوماسيين الروس (دبلوماسي واحد من كل من لاتفيا وإستونيا، ودبلوماسيان من ليتوانيا) بزعم قيامهم بأنشطة "لا تتفق مع صفتهم الدبلوماسية".

وقبل يوم من ذلك أعلنت سلوفاكيا ثلاثة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأبلغت سلطات الدول الأربع أنها اتخذت هذا الإجراء تضامنا مع جمهورية التشيك التي اتهمت موسكو بالوقوف وراء انفجارات في مستودع ذخيرة في بلدة فربيتيتسي التشيكية في عام 2014 وأعلنت في 17 أبريل عن طرد 18 دبلوماسيا روسيا، "ضباطا في الاستخبارات الخارجية والعسكرية الروسية"، حسب زعمها.

واحتجت وزارة الخارجية الروسية على خطوة براغ هذه، وردت بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا.

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المصدر: "تاس"