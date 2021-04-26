قادة دول مجموعة فيشغراد يعلنون التضامن مع التشيك

أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة فيشغراد (بولندا وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا وهنغاريا)، عن دعمهم وتأييدهم لسلطات براغ في الوضع المتعلق بانفجار فربيتيتسي.

وجاء في البيان، الذي صدر عن اجتماع رؤساء حكومات هذه الدول الذي عقد بالفيديو اليوم: "نحن رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية التشيك، شريكنا الوثيق وجارنا، فيما يتعلق بمشاركة عملاء المخابرات العسكرية الروسية في الأعمال التي أدت إلى الانفجار في مستودع الذخيرة في فربيتيتسي في عام 2014".

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وأضاف البيان: "ندين هذا العمل العدواني المؤسف الدوري وانتهاك القانون الدولي الذي ارتكبته روسيا على الأراضي الأوروبية، وكذلك الإجراءات غير المتناسبة التي اتخذتها روسيا ردا على القرار المبرر من جانب جمهورية التشيك بإبعاد 18 ضابطا من الاستخبارات الروسية من أراضيها، ونقدم للجمهورية التشيكية دعمنا الدبلوماسي والقنصلي".

المصدر: نوفوستي