7.5 مليون روسي يتلقون كلا الجرعتين من لقاح مضاد لكورونا

أعلنت تاتيانا غوليكوفا مساعدة رئيس الوزراء الروسي، الاثنين، أن 11.9 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في روسيا، بينما تلقى 7.5 مليون شخص الجرعتين.

وقالت: "معدل التطعيم في المناطق مستمر في النمو، على الرغم من انخفاضه في أيام العطل.. في الوقت ذاته، يمكن الحصول على التطعيم في أي مكان في روسيا".

وناشدت غوليكوفا مجددا مواطنيها الإسراع بطلب التطعيم، حيث أنه من الضروري تحقيق مؤشرات "مناعة القطيع"، والتي "حددناها لأنفسنا بمعدل 69 مليون مواطن".

ووفقا لمقر العمليات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل أكثر من 4.771 مليون حالة إصابة، وتعافي أكثر من 4.639 مليون مريض، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 108 آلاف وفاة بالفيروس.

المصدر: "نوفوستي"