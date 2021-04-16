غوليكوفا: تم تطعيم أكثر من 8 ملايين شخص في روسيا ويمكن الأمل برفع القيود

أفادت نائبة رئيس الوزراء بروسيا، تاتيانا غويكوفا، أن عدد الناس الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا في روسيا تجاوز 8 ملايين شخص.

وأكدت في كلمة ألقتها في جلسة وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، أن الوتائر المتزايدة لحملة التلقيح ضد كورونا في روسيا تسمح بتوقع إلغاء القيود المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا في القريب العاجل. ودعت في الوقت ذاته إلى توخي الحذر عند رفع هذه القيود.

وأضافت: "من المهم جدا اليوم ألا نفقد ما حققناه سابقا بصعوبة كبيرة. وبالدرجة الأولى يخص ذلك القيود التي كانت ولا تزال تعمل حتى الآن. وحاليا أصبح الناس مرتاحين، لكن العدوى لا تزال متواجدة بيينا، لذلك أدعوكم لرفع القيود بحذر كبير".

وتابعت: "من غير الصدفة أ، تصبح روسيا أول دولة في العالم سجلت أول لقاح ضد كورونا. وكان ذلك أمرا مهما وضروريا للغاية ووقع في وقت منانسب. وشهدنا الآن (على الشاشة) أنه تم تلقيح أكثر من 8 ملايين شخص. والآن ازداد هذا العدد بكثير وتزداد وتائر التطعيم في روسيا. وهذا أمر جيد".

المصدر: تاس