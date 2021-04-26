الجيش الروسي يختبر بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ

أجرت القوات الجوفضائية الروسية اختبارا ناجحا لمنظومة صواريخ جديدة مضادة للصواريخ في حقل خاص في كازاخستان.

وأشارت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن وزارة الدفاع إلى أنه "في ساحة تدريب ساري شاغان، أجرى الطاقم القتالي لقوات الدفاع الجوي والصواريخ التابعة للقوات الروسية بنجاح اختبار إطلاق صاروخ جديد لنظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ".

وأكدت وزارة الدفاع، أن "الصاروخ أصاب هدفه المفترض بدقة".

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في تعليق لقناة RT إن "صواريخ تسيركون فرط الصوتية العابرة للقارات ستلتحق بالخدمة في المستقبل القريب".

المصدر: RT + "نوفوستي"