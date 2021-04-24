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روسيا تغلق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

أخبار روسيا

روسيا تغلق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية
Reuters SERGEY PIVOVAROV
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية اعتبارا من مساء السبت 24 أبريل.

وأشير في بيان بهذا الصدد إلى أن الإغلاق سيسري اعتبارا من الساعة 21:00 يوم 24 أبريل وحتى 21:00 من 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

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وقد قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ردا على التصريحات الغربية، أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف.

المصدر: نوفوستي

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