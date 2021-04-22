الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تلامس الـ9 آلاف

لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 8996 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8271 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2704 حالات) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 397 حالة وفاة (مقابل 399 وفاة أمس)، فيما تماثل 8934 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و736121 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 107103 حالات وفاة و267211 حالة نشطة وأربعة ملايين و361807 حالات شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 126.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 314 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT