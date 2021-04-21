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الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

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الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي لدى موسكو
Sputnik Anton Denisov
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بارت غورمان، نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو تم استدعاؤه إلى الوزارة اليوم الأربعاء.

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ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل تخص أسباب الاستدعاء.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير، جون سوليفان، سيغادر إلى الولايات المتحدة قبل نهاية هذا الأسبوع لكنه سيعود إلى موسكو "في غضون الأسابيع القادمة". فيما كشف سوليفان أنه ينوي زيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة الذين لم تسنح له فرصة للتشاور معهم منذ وافق على مواصلة أداء مهامه في منصب السفير بدون تحديد مدة عمله في موسكو.

ووسط تفاقم الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن الكرملين نصح سوليفان التوجه إلى واشنطن بهدف إجراء "مشاورات جادة" مع حكومته، مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف.

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المصدر: "نوفوستي"

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