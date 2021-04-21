روسيا تسجل نحو 8 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الرابع على التوالي، أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء رصد 8271 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8164 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (1988 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (693 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 379 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 9644 مريضا للشفاء.

وسجلت السلطات الصحية الروسية إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و727125 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 106706 حالات وفاة، و267546 حالة نشطة، وأربعة ملايين و352873 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 126.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 255 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT