بينهم بولتون.. روسيا تحظر دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضيها

فرضت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إلى أراضي روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات من قبل الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن سلطات البلاد قررت، ردا على عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 2 مارس على عدد من المسؤولين الروس، فرض حظر على دخول أراضي البلاد بحق مجموعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين متورطين في تطبيق النهج المعادي لروسيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تخص كلا من المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، ومدير المكتب الفدرالي للمعتقلات الأمريكي، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، اليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية، سيوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينس.

كما تشمل هذه العقوبات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، روبيرت وولسي.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم، علما بالصعوبات غير المسبوقة التي طالت العلاقات الروسية الأمريكية بمبادرة من الولايات المتحدة، اتخاذ قرار للتراجع عن النهج الاعتيادي لعدم التشديد علنا على الإجراءات الجوابية المطبقة من قبل الطرف الروسي".

المصدر: RT