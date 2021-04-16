مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق المحيط الهادئ (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميغ-31" نفذت طلعة لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية "RC-135" فوق مياه المحيط الهادئ اقتربت من الحدود الروسية.

وووفق بيان وزارة الدفاع: "رصدت الرادارات الروسية هدفا جويا يقترب من حدود الأراضي الروسية فوق المحيط الهادئ.. أقلعت مقاتلة من طراز (MiG-31) من مطار في إقليم كامتشاتكا للتعرف على الهدف الجوي. وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية (RC-135) تابعة لسلاح الجو الأمريكي. وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة الرئيسية".

وشدد البيان على أنه "لا يسمح بانتهاك حدود البلاد". وتم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية.

المصدر: نوفوستي