تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات "تيرميناتور"

انطلقت اليوم الخميس في مقاطعة تامبوف تدريبات تكتيكية للقوات الخاصة للدائرة العسكرية الغربية التابعة للجيش الروسي.

وأفاد المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الغربية بأن القوات الخاصة تدربت على الهبوط خلف عدو افتراضي بالمظلات،لآ حاملة معدات إضافية في إطار المرحلة الأولى من التدريبات التكتيكية الخاصة.

وطبقا لشروط التدريبات، أسقط الجنود شحنة خاصة مع معدات إضافية من متن مروحيات من طراز "8 أ إم ت ش تيرميناتور" ومن ثم نفذوا عملية هبوط جماعي بالمظلات".

وحتى الآن تم تنفيذ 500 قفزة بالمظلات في إطار التدريبات، التي ستستمر 3 أيام.

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

المصدر: RT