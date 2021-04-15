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تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات "تيرميناتور"

أخبار روسيا

تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات
RT وزارة الدفاع الروسية
تدريبات على الهبوط بالمظلات من مروحيات "تيرميناتور" للقوات الخاصة الروسية في مقاطعة تامبوف.
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انطلقت اليوم الخميس في مقاطعة تامبوف تدريبات تكتيكية للقوات الخاصة للدائرة العسكرية الغربية التابعة للجيش الروسي.

وأفاد المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الغربية بأن القوات الخاصة تدربت على الهبوط خلف عدو افتراضي بالمظلات،لآ حاملة معدات إضافية في إطار المرحلة الأولى من التدريبات التكتيكية الخاصة.

وطبقا لشروط التدريبات، أسقط الجنود شحنة خاصة مع معدات إضافية من متن مروحيات من طراز "8 أ إم ت ش تيرميناتور" ومن ثم نفذوا عملية هبوط جماعي بالمظلات".

وحتى الآن تم تنفيذ 500 قفزة بالمظلات في إطار التدريبات، التي ستستمر 3 أيام.

تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات
وزارة الدفاع الروسية

تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات
وزارة الدفاع الروسية

تدريبات للقوات الخاصة الروسية على الهبوط بالمظلات من مروحيات
وزارة الدفاع الروسية

المصدر: RT

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