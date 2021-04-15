بوتين يؤكد للحريري موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الذي يزور موسكو حاليا، موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الخميس: "اطلع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الرئيس بوتين (خلال مكالمة هاتفية) على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان، وعن الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وأكد الجانب الروسي موقفه الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه".

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كما بحث بوتين مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف مكافحة عدوى فيروس كورونا وتوريد اللقاحات الروسية للبنان.

كما لفت البيان إلى أنه تم التطرق إلى موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة للاجئين الذين يعيشون في لبنان إلى سوريا.

المصدر: نوفوستي، تاس